Трамп ввел послабления на экспорт в США алюминия и стали для некоторых стран

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, дающее Республике Корея и Бразилии послабления на экспорт стали, а для Аргентины - на экспорт стали и алюминия, сообщает ТАСС.

В заявлении Министерства торговли США говорится, что компании могут подать на дополнительные квоты, если на рынке будет ощущаться нехватка американской стали.

По инициативе Трампа США в последние несколько месяцев предприняли существенные протекционистские меры для изменения баланса в международной торговле в свою пользу. В марте Соединенные Штаты начали вводить пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив ряду стран отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие и в отношении Евросоюза, Канады и Мексики, ближайших экономических партнеров США.

В июне США объявили о введении пошлин в отношении Китая в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. 10 августа Трамп распорядился вдвое повысить пошлины на сталь и алюминий из Турции: до 50% и 20% соответственно.-0-