Трамп на личном опыте ощутил возможную политизированность соцсетей

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что администрации крупнейших социальных сетей Facebook и Twitter, а также поисковой системы Google нечестно поступают с республиканцами и консервативно настроенными американцами, в чем он убедился на собственном опыте, сообщает ТАСС.

"Я думаю, что Google, Facebook и Twitter поступают очень нечестно с консерваторами и республиканцами, - отметил Дональд Трамп. - Могу сказать, что у меня есть личный опыт, поскольку у меня есть множество людей в подписчиках на различных платформах". Он в этой связи обратил внимание на периодические колебания в числе подписчиков, однако отметил, что не в курсе того, происходит ли это с либеральными СМИ и организациями.

Ранее Дональд Трамп заявил, что социальным сетям Facebook и Twitter, а также поисковой системе Google следует быть осторожными в связи с якобы имеющей место подтасовкой результатов поиска новостей о нем. Он написал на странице в Twitter, что 96% результатов по запросу "Трамп новости" - это ссылки на национальные СМИ, разделяющие левые политические взгляды. По его словам, Google и другие подавляют голоса консерваторов и скрывают хорошую информацию и новости. Google отвергла обвинения Дональда Трампа в политической подтасовке результатов поиска новостей о нем, пояснив, что классификация новостей в поисковике не связана с политическими мотивами.

Вскоре после этого глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу пообещал провести "некоторые расследования и некоторый анализ" действий компании Google, не пояснив, что именно собираются делать представители администрации.-0-