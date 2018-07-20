20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если в этом возникнет необходимость, сообщает ПРАЙМ.

"Я готов пойти на $500 млрд, - сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC. - Я делаю это не ради политики, а для того чтобы делать правильные вещи для нашей страны".

Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил $505,5 млрд по сравнению с $129,9 млрд экспорта американских товаров в Китай.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля 2018 года. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в $34 млрд в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.-0-