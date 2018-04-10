Трамп заявил о наличии у США множества военных вариантов в связи с ситуацией в Сирии

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтон имеет много вариантов военных действий в связи с предположительной химатакой в сирийском городе Дума, соответствующее решение вскоре будет принято. Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал во время встречи с американскими военачальниками, сообщает ТАСС.

"У нас много вариантов в военном плане, и мы сообщим вам очень скоро", - сказал Дональд Трамп. Он добавил, что Соединенные Штаты пытаются сейчас окончательно определить, кто именно ответственен за якобы имевшую место химическую атаку в Думе.

По словам Дональда Трампа, решение об ответной реакции США на произошедшее в Думе будет принято "сегодня вечером (утро 10 апреля) или чуть позже".

Между тем американская газета The Wall Street Journal сообщила, что по крайней мере один ракетный эсминец ВМС США отправился в направлении побережья Сирии после совещания в Белом доме. Издание не уточняет, откуда американский эсминец взял курс к берегам Сирии.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами по завершении открытого заседания СБ ООН по ситуации в Сирии, которое состоялось 9 апреля, заявил, что Россия неоднократно предостерегала США от нанесения удара по Сирии, где на законных основаниях находятся российские военные. "Как неоднократно заявляло наше Министерство обороны, по приглашению сирийского правительства там на законных основаниях находятся российские военные, - сказал он. - Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия - не дай бог, конечно - затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии".

На вопрос о том, считает ли он, что США серьезно стремятся к дипломатическому урегулированию кризиса в Сирии, российский дипломат ответил: "То, что мы слышим сейчас, свидетельствует о том, что рассматривается военный сценарий, что очень опасно, и мы пытаемся это подчеркнуть. Как мне кажется, они пересекают опасную тонкую линию, что опасно само по себе и для мира".

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

МИД РФ назвал это заявление информационным вбросом. Минобороны России в свою очередь заявило, что "Белые каски" известны фейковыми новостями. Обвинения в применении химоружия категорически отвергает и правительство Сирии.-0-