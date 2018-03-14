Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал США и создать космические войска

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими морскими пехотинцами, заявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал страны, а также о возможности в будущем создать космические войска в качестве полноценного вида вооруженных сил, сообщает ТАСС.
По словам Дональда Трампа, вооруженные силы получат средства, которых у них "не было никогда". "Мы также модернизируем наши ядерные вооружения и восстанавливаем нашу ядерную инфраструктуру. Мы вкладываем больше денег, чем когда-либо, потому что нам нужно быть впереди, дальше, чем любая другая страна", - сказал американский лидер.
Дональд Трамп также отметил, что Вашингтон на 50% расширил инвестиции в гиперзвуковые системы вооружений. "Мы, наконец, снова будем лидировать в космосе, - подчеркнул Дональд Трамп. - Очень скоро мы отправимся на Марс".
Американский лидер сообщил, что в будущем в США будут созданы космические войска в качестве полноценного вида вооруженных сил. "В моей новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море. У нас даже могут появиться космические силы", - сказал Дональд Трамп.
Ранее в Конгрессе США при обсуждении бюджета Пентагона поднимался вопрос о создании вида вооруженных сил специально для космоса, но эта идея была отклонена. Против этого, в частности, выступил министр обороны страны Джеймс Мэттис и командование военно-воздушных сил.-0-
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