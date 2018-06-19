Трамп заявил о возможности введения новых пошлин на китайские товары на $200 млрд

19 июня, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд.

"Сегодня я поручил представителю США на торговых переговорах определить китайские товары на сумму в $200 млрд для дополнительных пошлин в размере 10%", - говорится в распространенном Белым домом заявлении главы государства.

Президент подчеркнул, что тарифы в отношении данных товаров будут введены "после завершения правового процесса" и в случае, если "Китай откажется менять свой подход (к торговле), а также продолжит настаивать на введении дополнительных пошлин, о которых он недавно объявил". По его словам, если Китай вновь повысит свои пошлины, США введут дополнительные пошлины на другие товары стоимостью $200 млрд.

Дональд Трамп напомнил, что ранее он объявил о решении ввести с 6 июля таможенные сборы в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд.-0-