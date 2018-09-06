Третий межкорейский саммит пройдет в КНДР 18-20 сентября

6 сентября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Третий межкорейский саммит глав КНДР и Республики Корея пройдет с 18 по 20 сентября. Об этом заявил спецпосланник президента Республики Корея Чон Ый Ён по итогам своего однодневного визита в Пхеньян.

"Стороны договорились провести саммит в Пхеньяне с 18 по 20 сентября, а также провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить вопросы подготовки к встрече," - рассказал Чон Ый Ён.

По словам спецпосланника, на грядущем саммите стороны обсудят вопросы реализации Пханмунджомской декларации, пути установления прочного мира на Корейском полуострове, а также его денуклеаризацию. Важным пунктом повестки дня станет вопрос снижения военной напряженности между двумя странами, с этой целью стороны договорились открыть межкорейский офис связи в городе Кэсон до проведения саммита.

Кроме того, Чон Ый Ён сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил приверженность полной денуклеаризации и готовность работать в этом направлении до конца не только с Республикой Корея, но также с Соединенными Штатами Америки. Однако Ким Чен Ын выразил обеспокоенность тем, что международное сообщество не ценит важных шагов, которые предприняла КНДР в вопросах денуклеаризации, и в связи с этим попросил передать соответсвующее послание США. О содержании документа спецпосланник не сообщает, но отмечает, что Ким Чен Ын таким образом надеется добиться прогресса в отношениях с США. "Лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что доверяет президенту США Дональду Трампу и надеется, что во время его первого президентского срока Пхеньян и Вашингтон смогут преодолеть семь десятилетий враждебности и осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова", - процитировал слова северокорейского лидера Чон Ый Ён.

Первый более чем за 10 лет межкорейский саммит состоялся в пограничном пукте Пханмунджом 27 апреля текущего года. По итогам переговоров Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали совместную декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Вторая встреча лидеров корейских государств состоялась 26 мая.-0-