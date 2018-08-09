9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий за месяц тайфун обрушился на Японию, сообщают информагентства.

В результате тропического шторма, получившего название "Шаньшань" пострадали не менее четырех человек, многие получили травмы и переломы. Более 90 тыс. человек рекомендовано эвакуироваться. В центре стихии давление составляет 975 гектопаскалей, сила ветра - до 35 метров в секунду, при порывах - до 50 метров в секунду.

Тайфун, который стал 13-м в этом сезоне, этой ночью достиг восточного побережья японского острова Хонсю, принес мощные ливни и сейчас движется на север и северо-восток страны. Отменены сотни авиарейсов, задерживаются поезда, перекрыты некоторые дороги, возникли сложности с работой наземного общественного транспорта.

Как сообщалось, в начале июля в Японии более 200 человек погибли в результате тропического шторма "Прапирун", вызвавшего масштабные разрушения.-0-