Три американских города подали в суд на Пентагон

Сразу три крупных города США - Нью-Йорк, Филадельфия и Сан-Франциско - подали в суд на Пентагон. По мнению руководства городов, ведомство не уведомило их должным образом о том, что непригодным сотрудникам нельзя носить и использовать оружие.

Халатность, допущенная Министерством обороны, по мнению городских властей, привела к массовым расстрелам, вроде стрельбы в техасской церкви.

Местные сотрудники правоохранительных органов сверяются с базой данных ФБР, чтобы предотвратить попадание оружия к тем, кому владеть им запрещено, однако данные туда вносятся не оперативно.