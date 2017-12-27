Три американских города подали в суд на Пентагон

Сразу три крупных города США - Нью-Йорк, Филадельфия и Сан-Франциско - подали в суд на Пентагон. По мнению руководства городов, ведомство не уведомило их должным образом о том, что непригодным сотрудникам нельзя носить и использовать оружие.
Халатность, допущенная Министерством обороны, по мнению городских властей, привела к массовым расстрелам, вроде стрельбы в техасской церкви.
Местные сотрудники правоохранительных органов сверяются с базой данных ФБР, чтобы предотвратить попадание оружия к тем, кому владеть им запрещено, однако данные туда вносятся не оперативно.
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