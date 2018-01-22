Три человека погибли, более 20 ранены при взрыве на рынке в Таиланде

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли, еще 23 были ранены в результате взрыва, произошедшего сегодня на продуктовом рынке в провинции Яла на юге Таиланда, сообщает ТАСС.
Согласно информации правоохранителей, самодельное устройство с таймером было спрятано в мотоцикле, который был припаркован в людном месте. Два посетителя рынка скончались на месте инцидента, еще один был госпитализирован и позднее умер в больнице.-0-
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