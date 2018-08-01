Три человека погибли и два пропали без вести во время паводка на Корсике

Три человека погибли во время паводка на французском острове Корсика, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило 1 августа агентство AFP со ссылкой на прокуратуру города Аяччо - административного центра Корсики.
"В первый момент нам сообщили о том, что поток воды унес семь человек. Двое из них, отец и сын, по всей видимости, сумели выбраться из воды. Трое погибли, еще двое пропали без вести", - сообщил прокурор Аяччо Эрик Буйяр.
Происшествие случилось в районе каньона Зойку на юге острова. Когда воды горных ручьев быстро поднялись из-за сильных ливней и вышли из берегов, в районе каньона находилась группа туристов. Сейчас на месте происшествия работает группа криминалистов и правоохранителей.
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