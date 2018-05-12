Три человека погибли при взрыве неподалеку от избирательного участка в Киркуке на северо-востоке Ирака

12 мая, Минск / БЕЛТА - ТАСС/. Три человека стали жертвами взрыва, прогремевшего сегодня на подъезде к одному из избирательных участков в провинции Киркук на северо-востоке Ирака. Об этом сообщил новостной портал Shafaq News.

По его данным, самодельное взрывное устройство сработало на пути следования избирателей в пункт голосования в городе Эль-Хувейджа.

Ранее сообщалось о нападении боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на пропускной пункт в этой провинции. В результате погибли четыре полицейских и два бойца местного ополчения.

Выборы в Совет представителей (парламент) Ирака проходят в 18 провинциях страны в условиях повышенных мер безопасности. Перед началом голосования власти закрыли сухопутную границу, аэропорты и ввели комендантский час в ряде городов и провинций. Позднее иракский премьер снял часть ограничений. Для охраны избирателей мобилизовано порядка 1 млн силовиков. Это первые парламентские выборы после победы над ИГ.

Правом голоса обладают 24,5 млн иракцев. На места в парламенте четвертого созыва претендуют более 7 тыс. человек, из них 2011 - женщины, которым отведена четверть мандатов в 328-местном Совете. Подготовлены 88 избирательных списков, в которые вошли представители 320 партий, политических альянсов, а также независимые кандидаты.-0-