Три человека погибли в авиакатастрофе на Багамских островах

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Багамских островах в крушении небольшого самолета погибли три человека, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла вблизи международного аэропорта Рок-Саунд на острове Элеутера. Все погибшие в авиакатастрофе были гражданами США.

Самолет Cessna-421 направлялся в США, однако по неустановленным пока причинам упал через несколько минут после взлета. Ведется расследование инцидента.-0-