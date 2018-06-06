Три человека погибли в авиакатастрофе на Багамских островах

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Багамских островах в крушении небольшого самолета погибли три человека, сообщает ТАСС.
Трагедия произошла вблизи международного аэропорта Рок-Саунд на острове Элеутера. Все погибшие в авиакатастрофе были гражданами США.
Самолет Cessna-421 направлялся в США, однако по неустановленным пока причинам упал через несколько минут после взлета. Ведется расследование инцидента.-0-
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