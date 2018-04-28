Три человека погибли в результате крушения медицинского вертолета в США

В американском штате Висконсин потерпел крушение медицинский вертолет, погибли три человека.

Все погибшие – члены экипажа, пациентов в тот момент на борту не было.

Вертолет упал недалеко от города Хазелхерст в лесистой труднодоступной местности, поэтому для поиска обломков пришлось привлечь представителей восьми ведомств. Расследование инцидента будет проводить Национальный совет по безопасности на транспорте.