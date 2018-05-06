Три человека пострадали при атаке с применением кислоты в Лондоне

6 мая, Минск /БЕЛТА/. Три человека пострадали в результате атаки с использованием кислоты в районе Далстон на востоке Лондона. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Три человека в возрасте 17, 22 и 27 лет госпитализированы, информации о их состоянии нет.

Менее чем в двух км от места нападения расположен ночной клуб, в котором в апреле прошлого года 25-летний Артур Коллинз распылил кислоту на посетителей заведения. Тогда пострадали 22 человека, из них 16 получили серьезные ожоги лица и глаз. Коллинз был приговорен к 20 годам тюремного заключения. По новому факту пока никаких арестов произведено не было.

В прошлом году в Лондоне резко возросло количество нападений с применением кислоты.-0-