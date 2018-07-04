Три человека ранены при стрельбе в Швеции

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шведском городе Эребру неизвестные открыли стрельбу на улице, в результате пострадали три человека, которые госпитализированы, сообщают информагентства.
По информации полиции королевства, среди пострадавших двое в возрасте 20 лет, личность третьего пока не установлена. У двоих повреждения серьезные, у третьего - легкое ранение.
Неизвестные открыли стрельбу вечером 3 июля около 22.00 по местному времени (23.00 - по белорусскому). Полиция уже приступила к расследованию, пока никто не задержан.
Ранее в июне в шведском Мальме в результате аналогичного инцидента погибли три человека. Тогда причиной стрельбы стали криминальные разборки.-0-
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