Три человека стали жертвами сильных снегопадов и холодов за минувшие сутки в Великобритании

Из-за неблагоприятных погодных условий в Великобритании за четверг первого марта погибли два человека, сообщают информагентства. На Великобританию обрушились сильные снегопады и морозы, из-за которых вчера даже был объявлен красный уровень опасности.

Непогода в Англии вызвана обрушившимися на страну штормом "Эмма" и антициклоном "Зверь с Востока". Из-за этого в графстве Корнуолл машина въехала в здание. В аварии погибла семилетняя девочка. А в Лидсе на одной из улиц нашли тело пожилой дамы в возрасте семидесяти пяти лет. Еще одна авария из-за погодных условий произошла близ города Беркшир, в ней погиб мужчина в возрасте сорока шести лет.

Из-за снегопадов и морозов по всей стране закрываются школы. В Шотландии до сих пор остаются закрытыми два аэропорта. Затруднено движение на дорогах, а также наюблюдаются временные перебои электроснабжения.