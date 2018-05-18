Три пассажира выжили при крушении самолета на Кубе

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три пассажира выжили при крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion в аэропорту Гаваны (Куба), сообщают информагентства.
Пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как критическое.
Всего на борту находилось около сотни пассажиров.
Самолет летел из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета.
Представители белорусской дипломатической миссии на Кубе уточняют, находились ли на борту разбившегося самолета граждане Беларуси.-0-
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