Три пассажира выжили при крушении самолета на Кубе

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три пассажира выжили при крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion в аэропорту Гаваны (Куба), сообщают информагентства.

Пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как критическое.

Всего на борту находилось около сотни пассажиров.

Самолет летел из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета.

Представители белорусской дипломатической миссии на Кубе уточняют, находились ли на борту разбившегося самолета граждане Беларуси.-0-

Boeing разбился при взлете в аэропорту Гаваны Самолет летел из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны.