Три ребенка и женщина погибли, 26 человек пострадали при пожаре в торговом центре Кемерово

25 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Три ребенка и женщина погибли в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово. Об этом сообщила сегодня ТАСС официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, всего в результате инцидента пострадали 26 человек. "Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате. Также 26 человек обратились либо были госпитализированы в медицинские учреждения города", - сказала Светлана Петренко.

Вместе с тем сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются. "Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка", - рассказала Светлана Петренко.

В оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что пожар в ТЦ частично локализован. "Пожар на третьем этаже локализован, сейчас проводится проливка помещений четвертого этажа. На кровли здания ведется тушение пожара", - сказал собеседник агентства.

Следственный комитет РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело в связи с пожаром, повлекшим человеческие жертвы.-0-