Три ученика пострадали при стрельбе в школе в Мэриленде

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время стрельбы, произошедшей сегодня в школе Great Mills в штате Мэриленд (США), пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

Отмечается, что травмы получили три ученика, в том числе сам стрелявший. Один из сотрудников школы обнаружил нападавшего и смог вовремя обезвредить его. Информации о погибших нет.

Образовательное управление округа Сент-Мэри, в котором находится школа, сообщило, что территория учебного заведения оцеплена, ситуация взята под контроль.

Ученики школы Great Mills направлены в другое учебное заведение, все остальные школы округа Сент-Мэри работают в обычном режиме. -0-