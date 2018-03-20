Три ученика пострадали при стрельбе в школе в Мэриленде

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время стрельбы, произошедшей сегодня в школе Great Mills в штате Мэриленд (США), пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.
Отмечается, что травмы получили три ученика, в том числе сам стрелявший. Один из сотрудников школы обнаружил нападавшего и смог вовремя обезвредить его. Информации о погибших нет.
Образовательное управление округа Сент-Мэри, в котором находится школа, сообщило, что территория учебного заведения оцеплена, ситуация взята под контроль.
Ученики школы Great Mills направлены в другое учебное заведение, все остальные школы округа Сент-Мэри работают в обычном режиме. -0-
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