Три видеоблогера разбились насмерть, упав с водопада в Канаде

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три популярных видеоблогера разбились в Канаде, упав с водопада. Об этом сообщает Би-Би-Си.
Молодые люди Райкер Гэмбл, Алексей Лях и Меган Скрейпер прославились благодаря размещению на YouTube-канале High On Life и в Instagram видео о путешествиях.
По данным правоохранителей, все трое купались на вершине водопада Шеннон Фолс, однако поскользнулись и упали с высоты в 30 м. Как пишут канадские СМИ, блогеры гуляли по вершине водопада, когда Скрейпер сорвалась в воду, ее друзья пытались ей помочь, но не смогли побороть сильное течение и тоже рухнули вниз. Сообщается, что с путешественниками был еще один человек, он побежал вниз за помощью.
Другие участники проекта High On Life, насчитывающего 1,1 млн подписчиков в соцсети Instagram и более 500 тыс. подписчиков в YouTube, создали страницу для пожертвований на организацию похорон. Также проект в память о погибших разместил на своем канале видео.-0-
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