Три заложницы погибли в доме ветеранов в Калифорнии

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Йонтвил (штат Калифорния) участник программы по реабилитации ветеранов накануне захватил заложников. Погибли три человека и сам нападавший, сообщают информагентства.

Все заложники были женщинами, сообщалось, что это сотрудники учреждения.

Личность мужчины установлена, но подробности не разглашаются. Известно, что он был участником программы для ветеранов, страдающих от посттравматического стрессового расстройства.

Первоначально число заложников было большим, но нескольких человек злоумышленник отпустил.-0-