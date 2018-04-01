Трое лыжников погибли при сходе лавины в Швейцарии

Накануне стало известно о сходе лавины в швейцарских горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. Трое лыжников стали жертвами произошедшего, сообщают информагентства.
На момент схода снежных масс в горах находились 6 лыжников. Одному удалось спастись самостоятельно. На поиски остальных отправилась спасательная экспедиция, в воздух подняли вертолет. В результате еще двоих удалось спасти. Теперь они находятся в больнице. Трое лыжников погибли.
Как сообщают СМИ, лыжники находились во время стихийного бедствия вне организованных трасс. Все они родом из Испании.
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