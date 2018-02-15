Трое лыжников погибли при сходе снежной лавины во французских Пиренеях

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тела трех французов, ранее пропавших в Пиренеях, обнаружены спасателями, сообщает ТАСС.

14 февраля на юго-западе Франции, неподалеку от горнолыжного курорта Котре, с гор обрушилось несколько снежных лавин. В тот же день поступило сообщение о троих лыжниках, пропавших в этом районе. В результате поисков на территории департамента Верхние Пиренеи были обнаружены тела троих погибших, которые оказались жителями французских городов Бордо и Пуатье.

В настоящее время метеорологи отмечают повышенный уровень опасности более чем в 30 французских департаментах. Снегопад и гололед также серьезно усложняют ситуацию на дорогах. Водителей просят временно отказаться от пользования личным автотранспортом.-0-