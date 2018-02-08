Трое пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ вернулись на учебу

8 февраля, Минск /БЕЛТА-ТАСС/. Трое из пяти детей, пострадавших при нападении в школе №5 в Улан-Удэ, возобновили учебу после восстановления в больнице, сообщил директор учреждения образования Сергей Разуваев.

"Двое семиклассников, выписанные ранее из больницы, возобновили занятия, они сейчас вместе со своим классом находятся в реабилитационном центре "Светлый". Школьники там отдыхают и учатся параллельно, чтобы не отстать от программы. Еще один пострадавший ученик шестого класса, выписанный из больницы ранее, тоже приступил к занятиям, он ходит на уроки в школу", - сказал Сергей Разуваев.

В больнице остаются еще две ученицы, получившие наиболее тяжелые ранения.

Как сообщалось, 19 января ученик девятого класса с топором напал на семиклассников и учительницу школы в пригороде Улан-Удэ, поджег учебное помещение, после чего ранил себя ножом. После ЧП были госпитализированы семь человек, в том числе учитель и сам нападавший. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность" УК РФ.-0-