Тройной взрыв на стадионе в Афганистане унес жизни восьми человек

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тройной взрыв произошел на городском стадионе в Джелалабаде на востоке Афганистана, сообщают информагентства со ссылкой на представителя губернатора провинции Нангахар Аттауллаха Хогани.

По предварительным данным, восемь человек погибли, 45 ранены. Взрывы произошли на городском стадионе во время матча по крикету. Убиты организатор соревнования и заместитель мэра города Мехтарлам в провинции Лагман.

Ранее в Джелалабаде террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у здания таможни. Шесть человек погибли, около 20 получили ранения.-0-