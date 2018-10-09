Троллейбус в Орле наехал на остановку, погибли три человека

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли и несколько пострадали в результате наезда троллейбуса на остановку в Орле (Россия). Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня в районе остановки "Дворец спорта" водитель троллейбуса допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, жертвами ДТП стали трое граждан", - отмечается в сообщении регионального управления МВД РФ.

По данным ГУ МЧС по региону, на место происшествия уже прибыли родственники пострадавших, принято решение об открытии горячей линии для уточнения данных о пострадавших и получения психологической помощи.

В приемном отделении Орловского областного научно-клинического многопрофильного центра медпомощи детям отметили, что среди пострадавших есть ребенок.

Предварительная причина ДТП пока не установлена.-0-