Троллейбус в Орле наехал на остановку, погибли три человека

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли и несколько пострадали в результате наезда троллейбуса на остановку в Орле (Россия). Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня в районе остановки "Дворец спорта" водитель троллейбуса допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, жертвами ДТП стали трое граждан", - отмечается в сообщении регионального управления МВД РФ.
По данным ГУ МЧС по региону, на место происшествия уже прибыли родственники пострадавших, принято решение об открытии горячей линии для уточнения данных о пострадавших и получения психологической помощи.
В приемном отделении Орловского областного научно-клинического многопрофильного центра медпомощи детям отметили, что среди пострадавших есть ребенок.
Предварительная причина ДТП пока не установлена.-0-
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