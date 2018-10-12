Тропический шторм "Серхио" приближается к побережью Мексики

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный тропический шторм "Серхио" приближается к северо-западному побережью Мексики. Особую опасность шторм представляет для штата Нижняя Калифорния, расположенном в непосредственной близости от Тихого океана, сообщает информагентство Associated Press.

Ожидается, что на Нижнюю Калифорнию в ближайшее время обрушатся сильные ливни и ветры. По прогнозам синоптиков, шторм также может спровоцировать наводнения и оползни в регионе. В связи с этим местные власти приняли соответствующие меры предосторожности: отменены уроки в школах, подготовлено 40 убежищ, способных вместить более 8 тыс. человек.

По данным испанского информагентства EFE, в данный момент шторм приближается к берегам Мексики со скоростью 37 км/ч. Когда 12 октября "Серхио" достигнет суши, скорость ветра будет составлять 95 км/ч с порывами до 110 км/ч. Как утверждают метеорологи, к концу дня шторм ослабнет.-0-