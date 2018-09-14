ЦБ России повысил ключевую ставку впервые с 2014 года

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 7,5% с 7,25% на фоне усиливающихся инфляционных рисков. Об этом сообщает ТАСС.

Предыдущий раз Банк России повышал ставку почти четыре года назад - в декабре 2014 года.

Возросшая волатильность российского рубля на фоне расширения американских санкций усилила инфляционные ожидания в РФ, которые в августе повысились до 9,9% с 9,7% в июле. Регулятор указывает: "Баланс рисков еще более сместился в сторону проинфляционных рисков. Основные риски связаны с высокой неопределенностью внешних условий и их влиянием на финансовые рынки".

"Под воздействием внешних факторов денежно-кредитные условия несколько ужесточились. Существенно выросли доходности облигаций федерального займа (ОФЗ). Началось повышение процентных ставок на депозитно-кредитном рынке. Повышение ключевой ставки будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления", - говорится в сообщении ЦБ России.

В то же время ЦБ России продолжает оценивать как умеренные риски, связанные с волатильностью нефтяных цен, динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении.

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. "Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила", - сообщил регулятор.

Также понижен прогноз прироста ВВП РФ в 2019 году до 1,2-1,7%. Ранее регулятор прогнозировал рост экономики РФ на 1,5-2% в 2019 году.

С момента предыдущего совета директоров Банка России 27 июля, когда ЦБ сохранил уровень ключевой ставки, курс российского рубля к доллару упал на 9,3%, к евро - на 8,8%. Следующее заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 октября.-0-