Цена нефти может вернуться к $60 за баррель на фоне роста добычи в странах OPEC+

Страны OPEC+ выражают намерение сохранить сделку по ограничению добычи нейфти до конца 2018 года, несмотря на намерения смягчить действующие ограничения. Рынок уже частично отыграл заявления о предстоящем росте добычи, но аналитики не исключают, что цена на нефть в этом году еще может опуститься до $60 за баррель.
По состоянию на апрель, страны OPEC+ снизили добычу на 2,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. Сделка перевыполняется благодаря сильному падению объемов добычи в Венесуэле.
Смягчение ограничений будет обсуждаться со странами OPEC+ на плановой встрече в Вене 22-23 июня. Котировки нефти сразу после заявлений снизились на 2,5% ниже $77 за баррель. 28 мая на открытии торгов Brent снижалась ниже $75 за баррель.
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