Центральную площадь Нью-Йорка перекрыли из-за пчел

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиции Нью-Йорка пришлось перекрыть часть улицы в центре Манхэттена из-за роя пчел, который напал на палатку по продаже хот-догов,сообщил в Twitter начальник полиции города Джеймс О'Нил.

Fear not, New Yorkers and tourists. Midtown Manhattan is all abuzz about #NYPD's ability to bee a full-service organization. Right now, we're humanely, & safely, handling the @NYPDBees swarm in @NYPDTimesSquare. Just another day in #NYC. @NYPDnews https://t.co/iXlQ79dRpk