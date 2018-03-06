Центробанк Литвы выпустит первую в мире коллекционную криптомонету

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центробанк Литвы в 2018 году планирует выпустить первую в мире коллекционную криптомонету, сообщает ТАСС.
Член правления банка Марюс Юргилас заявил, что в конце апреля - начале мая будет объявлен международный конкурс, по итогу которого будут выбраны технологические решения по выпуску криптомонеты. После этого банк определится с датой выпуска, номиналом, тиражом, способами распространения нумизматического изделия.
По словам Марюса Юргиласа, выпуск криптомонеты должен продемонстрировать миру, что Литва является динамичной страной, поощряющей инновации и новые технологии.-0-
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