Центробанк Литвы выпустит первую в мире коллекционную криптомонету

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центробанк Литвы в 2018 году планирует выпустить первую в мире коллекционную криптомонету, сообщает ТАСС.

Член правления банка Марюс Юргилас заявил, что в конце апреля - начале мая будет объявлен международный конкурс, по итогу которого будут выбраны технологические решения по выпуску криптомонеты. После этого банк определится с датой выпуска, номиналом, тиражом, способами распространения нумизматического изделия.

По словам Марюса Юргиласа, выпуск криптомонеты должен продемонстрировать миру, что Литва является динамичной страной, поощряющей инновации и новые технологии.-0-