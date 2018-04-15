ЦИК Азербайджана утвердил итоги выборов президента

15 апреля, Баку /БЕЛТА - ТАСС/. Центризбирком Азербайджана утвердил на заседании в воскресенье итоги выборов президента республики, прошедших 11 апреля. Победу на них одержал действующий глава государства Ильхам Алиев.

"Ильхам Алиев, за которого проголосовало 86,02% избирателей, принявших участие в голосовании, с большим перевесом победил на выборах", - сказал глава ЦИК Мазахир Панахов. За итоговый протокол проголосовали все 18 членов Центризбиркома.

По словам Мазахира Панахова, итоговый протокол в течение 24 часов будет передан на рассмотрение и утверждение Конституционного суда. Он заявил, что выборы прошли "организованно, явка превзошла ожидания". Глава комиссии также отметил, что в ЦИК официально "не поступало обращений о нарушениях, которые могли бы повлиять на итоги выборов".

Согласно законодательству Азербайджана, решение КС по итогам выборов считается окончательным. После утверждения им результатов выборов в течение трех дней должна состояться инаугурация главы государства.

Ильхам Алиев ранее уже трижды - в 2003, 2008 и 2013 годах - избирался президентом. Согласно законодательству Азербайджана, один и тот же человек может избираться президентом страны неограниченное количество раз.

На пост президента Азербайджана баллотировались восемь кандидатов. Явка на выборах составила 74,30%. В 2018 году президент Азербайджана впервые избран на семилетний срок.-0-