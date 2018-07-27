ЦИК России отказал в проведении референдума о повышении пенсионного возраста

27 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Центризбирком России отказал в проведении референдума о повышении пенсионного возраста в стране. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании комиссии большинством голосов, сообщает БЕЛТА.

Госдума уже приняла в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию в России для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Госдума одобрила в первом чтении повышение пенсионного возраста в России Законопроектом об изменении пенсионной системы в России, в частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).

В связи с этим инициативная группа представителей КПРФ подала документы на проведение референдума, на который предлагалось вынести один вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?".

ЦИК решил, что формулировка вопроса о повышении пенсионного возраста не соответствует требованию закона о референдуме из-за неконкретности. "Рассматриваемая формулировка способна ввести участников референдума в заблуждение относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции, допускает возможность ее множественного толкования", - говорится в постановлении комиссии.

ЦИК отметил, что предлагаемый для вынесения на референдум РФ вопрос включает в себя формулировку "возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости" и не содержит при этом какой-либо иной относящейся к данной формулировке характеристики, которая бы с достаточной степенью конкретизировала ее содержание для участников референдума. "Это относится как к отсутствию указания на определенный возраст, так и к отсутствию определения указанного в вопросе вида пенсии в смысле положений статьи 39 Конституции РФ", - указывается в решении.-0-