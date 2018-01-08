ЦИК России завершил прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев

8 января, Москва /Корр. БЕЛТА/. Центризбирком России принял документы у 15 претендентов, намеренных участвовать в выборах Президента. При этом о желании участвовать в выборах изначально заявляли 46 человек, сообщает ТАСС.

Прием документов завершился в 00.00 мск 8 января. В последний день - 7 января - Центризбирком работал до полуночи и принял документы от пяти претендентов, в частности, у одного из основателей общественного движения "Дети СССР" Тристана Присягина, самовыдвиженца из Челябинской области Виктора Черепанова и москвича Василия Пугачева.

"С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов", - говорится в релизе ведомства.

Ранее ЦИК зарегистрировал три группы избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидатов - Президента России Владимира Путина, депутата Костромской облдумы, заслуженного изобретателя России Владимира Михайлова и предпринимателя, лидера движения "Возрождение" Александра Чухлебова.

Выборы Президента России пройдут 18 марта.-0-