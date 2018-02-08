ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты России

8 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. ЦИК РФ сегодня завершил процесс регистрации кандидатов в президенты, по ее итогам за высший государственный пост продолжают бороться восемь человек - один самовыдвиженец и семь кандидатов от партий.

Таким образом, зарегистрированными кандидатами стали: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Обязательным условием для регистрации на выборах для самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий является сбор подписей избирателей. Самовыдвиженцам необходимо было до 31 января сдать в ЦИК не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей, кандидатам от партий - не менее 100 тыс. и не более 105 тыс.

Выдвиженцы от парламентских партий от сбора подписей освобождены, поэтому кандидаты от ЛДПР Владимир Жириновский и от КПРФ Павел Грудинин первыми прошли процедуру регистрации.

Из 16 претендентов, собиравших подписи после выдвижения, сдали в ЦИК их только шесть, и все беспрепятственно прошли регистрацию. Ни у кого из сдавших подписи при проверке не было выявлено больше допустимых 5% брака.

ЦИК РФ установил, что бюллетени для голосования на участках за рубежом, включая территорию Байконура, должны быть готовы и получены до 16 февраля.

Центризбирком также утвердил текст избирательного бюллетеня. Напротив имени каждого кандидата приводятся его биографические данные: год рождения, место жительства, место работы и должность, членство в партии.

Также утвержден текст бюллетеня для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). В правом верхнем углу на нем отведено место для печати участковой избирательной комиссии. Бюллетень с другого участка КОИБ не примет. КОИБы будут применяться в 81 регионе почти на 12 тыс. участках. По прогнозам ЦИК, на участках с использованием КОИБов могут проголосовать порядка 30 млн человек. Кроме того, на 806 участках будут применяться комплексы электронного голосования (КЭГи).-0-