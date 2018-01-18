18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циклон "Фридерике" обрушился на Германию, в ряде регионов закрыты школы, отменяются авиарейсы, сообщает ТАСС.
По прогнозам синоптиков, циклон будет сопровождаться сильным ветром, местами его скорость может достигать 160 км/ч.
В аэропорту Мюнхена сообщили об отмене авиарейсов в Берлин, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн и обратно. Пассажиров просят регулярно проверять статус полетов. Кроме того, железнодорожный концерн Deutsche Bahn принял решение приостановить движение поездов в самой населенной федеральной земле ФРГ Северный Рейн - Вестфалия. Это касается как региональных составов, так и поездов дальнего следования.-0-
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