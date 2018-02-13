Циклон "Гита" привел к масштабным разрушениям в Королевстве Тонга

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический циклон "Гита" обрушился на тихоокеанское Королевство Тонга, десятки человек пострадали, разрушено множество домов, сообщает ТАСС.

Наибольший ущерб нанесен столице Королевства Тонга - Нукуалофе. В результате стихии здесь полностью или частично разрушено около 70% жилых домов и построек. Многие низинные районы оказались затоплены, ощущается острая нехватка питьевой воды. Информации о жертвах пока не поступало. Между тем десятки людей обратились за медицинской помощью.

По данным метеорологов, в период прохождения над территорией страны скорость ветра в эпицентре циклона "Гита" достигала 54 м/с. Сейчас циклон движется на запад, набирает силу и приближается к островам Фиджи.

Королевство Тонга расположено на 170 островах в юго-западной части Тихого океана, большинство из которых являются необитаемыми. В стране проживают около 107 тыс. человек, примерно 70% из них живут на главном острове Тонгатапу.-0-