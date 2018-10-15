Циклон "Титли" в Индии унес жизни не менее 24 человек

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 24 человек погибли из-за мощных ливней, вызванных циклоном "Титли" в штате Одиша на востоке Индии. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

Циклон "Титли" обрушился на регион 11 октября. Он принес тропические ливни, которые вызвали оползни и подтопления домов. Сильный ветер с порывами до 125 км/ч валил деревья и столбы, срывал крыши с домов. В ряде округов были нарушены электроснабжение и телефонная связь.

Наибольшее количество жертв зафиксировано в округе Гаджапати, где в результате оползня погибли 15 человек. Всего с территории штата Одиша эвакуировали около 300 тыс. человек.

Сейчас ситуация с наводнением в Одише незначительно улучшилась, что упростило оказание помощи пострадавшим.-0-