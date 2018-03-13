ЦРУ впервые возглавила женщина

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) впервые назначена женщина, сообщают информагентства.
Этот пост заняла Джина Хаспел, до этого занимавшая должность замглавы ЦРУ. Как отмечают СМИ, она стала первой женщиной в истории, возглавившей американскую разведку.
О назначении Джины Хаспел объявил президент США Дональд Трамп в Twitter. Она сменит Майка Помпео, который займет пост госсекретаря США вместо Рекса Тиллерсона.
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.
Джина Хаспел начала карьеру в ЦРУ в 1985 году, возглавляла резидентуры ведомства в нескольких странах.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4132 BYN
|2.415 BYN
|2.42 BYN
|USD
|1.9585 BYN
|1.955 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.441 BYN
|3.435 BYN
|3.45 BYN