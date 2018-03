ЦРУ впервые возглавила женщина

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) впервые назначена женщина, сообщают информагентства.

Этот пост заняла Джина Хаспел, до этого занимавшая должность замглавы ЦРУ. Как отмечают СМИ, она стала первой женщиной в истории, возглавившей американскую разведку.

О назначении Джины Хаспел объявил президент США Дональд Трамп в Twitter. Она сменит Майка Помпео, который займет пост госсекретаря США вместо Рекса Тиллерсона.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!