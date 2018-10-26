ЦСКА взял на себя расходы на помощь пострадавшим в римском метро болельщикам

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский футбольный клуб ЦСКА взял на себя все расходы, связанные с оказанием помощи российским болельщикам, пострадавшим в результате инцидента в римском метро, сообщает ТАСС.

Авария на эскалаторе в римском метро на станции Repubblica произошла вечером 23 октября. В какой-то момент эскалатор, на котором ехали болельщики российской команды ЦСКА и итальянской "Ромы", начал двигаться с большой скоростью, а затем резко остановился. В результате инцидента пострадали около 30 человек, из них 16 - граждане России. В римских больницах остаются еще четверо пострадавших, состояние двух из них оценивается как средней тяжести.

Некоторые из госпитализированных были вынуждены пропустить обратные рейсы. "Все расходы, связанные с происшествием, взял на себя клуб: и за обратные билеты, и за медицинские услуги", - рассказал болельщик Константин, который был в группе россиян, ехавших 23 октября на матч Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА на Олимпийский стадион. Он также сообщил, что при поддержке ЦСКА будет составлен коллективный иск, наняты адвокаты.

Как сообщили в пресс-службе "Ромы", руководство клуба предложило всю необходимую помощь, позвонив в посольство РФ в Риме. "Рома" выражает свою солидарность и готова предоставить всю необходимую помощь", - сказал представитель клуба, добавив, что "пока за ней никто не обращался".-0-