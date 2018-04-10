10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС.

В голосовании во время внеочередной сессии парламента 10 апреля приняли участие 39 депутатов. Кандидатуру Амана Тулеева выдвинула партия "Единая Россия".

Действующий созыв депутатов, насчитывающий 46 народных избранников, проработает до сентября 2018 года, когда будут выборы в облсовет.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область свыше 20 лет - с 1997 года. 1 апреля 2018 года он подал в отставку. ВРИО губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилев.-0-