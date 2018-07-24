Туристический катамаран с пассажирами загорелся в Испании

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на пассажирском корабле в устье реки Ароуса в испанской провинции Понтеведра (автономное сообщество Галисия), есть раненые, сообщают информагентства со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям Галисии.
На туристическом катамаране, который перевозил пассажиров в районе острова Ла Тоха и муниципалитета О-Грове, находились 48 человек, в том числе восемь детей и три члена экипажа. Когда случилось возгорание, несколько человек прыгнули в воду, других сняли с горящего судна туристические и частные суда, оказавшиеся поблизости.
Известно, что есть пострадавшие, информации о погибших нет.
Причины возгорания устанавливаются. На месте работают спасатели и пожарные.-0-
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