11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический вертолет разбился в США у Гранд-Каньона в штате Аризона, сообщают информационные агентства.

На борту находились по меньшей мере 7 человек, трое из них погибли. За жизни еще четверых пассажиров, состояние которых оценивается как критическое, борются медики.

По данным СМИ, у полиции есть основания полагать, что на борту было на два человека больше.

Сообщается, что ЧП произошло, когда одномоторный вертолет совершал прогулочный рейс. Он вылетел к Гранд-Каньону из Лас-Вегаса. Причина крушения пока неизвестна.-0-