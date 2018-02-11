11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический вертолет разбился в США у Гранд-Каньона в штате Аризона, сообщают информационные агентства.
На борту находились по меньшей мере 7 человек, трое из них погибли. За жизни еще четверых пассажиров, состояние которых оценивается как критическое, борются медики.
По данным СМИ, у полиции есть основания полагать, что на борту было на два человека больше.
Сообщается, что ЧП произошло, когда одномоторный вертолет совершал прогулочный рейс. Он вылетел к Гранд-Каньону из Лас-Вегаса. Причина крушения пока неизвестна.-0-
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