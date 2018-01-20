Турция фактически начала операцию в сирийском Африне - Эрдоган

20 января, Анкара /БЕЛТА - ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил сегодня, что операция ВС республики в сирийском районе Африн фактически уже началась.

"Антитеррористическая операция в Африне фактически началась", - цитирует Эрдогана Анатолийское агентство. Турецкий лидер выступал в провинции Кютахья.

Тайип Эрдоган также вновь раскритиковал оказываемую США поддержку сирийским курдам из партии "Демократический союз" (ДС) и отрядов "Сил народной самообороны" (СНС). По его словам, "Запад должен осознать, что Турция - это союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе".

Ранее, 19 января, министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил в эфире телеканала "А хабер", что операция ВС Турции в Африне "де-факто началась с артиллерийских обстрелов".

Анкара считает ДС и СНС сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией. ВС Турции перебросили 16 января не менее 10 танков к границе с Сирией. По данным телеканала "Хабер тюрк", в турецком пограничном регионе ранее проводилась мобилизация. В Африне проживает около 1,5 млн сирийских курдов. -0-