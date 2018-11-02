Турция и США объявили о взаимной отмене санкций

2 ноября, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Минфин США 2 ноября объявил о снятии санкций с главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и главы Минюста Турции Абдулхамида Гюля. Анкара ответила аналогичным шагом, объявив об отмене ограничений в отношении двух членов правительства США.

"Санкции в отношении министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренней безопасности Кирстена Нильсена отменены в качестве ответного шага на решение Минфина США", - сообщил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.

Пресс-секретарь напомнил, что Анкара ввела санкции в отношении членов американского правительства в качестве зеркального шага на решение Минфина США по санкциям от 1 августа текущего года.

"Запрет на въезд Джеффа Сешнса и Кирстена Нильсена в Турцию, блокирование вероятных счетов американских министров в нашей стране и запрет на торговые операции с гражданами Турции отменены", - сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

Напряженность в отношениях двух стран была связана с делом американского пастора Эндрю Крейга Брансона. Он был задержан 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве Фетуллаху Гюлену (FETО) и Рабочей партии Курдистана (РПК). Из обвинительного акта следовало, что Эндрю Брансон под предлогом религиозной деятельности совершал противоправные действия в поддержку течения Фетуллаха Гюлена и РПК, сотрудничал с указанными организациями, зная об их целях. В документе говорилось, что американский пастор проводил встречи с руководителями FETО и знал их позывные.

12 октября суд города Измир приговорил американского пастора к 3 годам и 45 дням тюремного заключения. Учитывая срок, который гражданин США уже провел в заключении и под домашним арестом, Эндрю Брансон был освобожден из зала суда, после чего вернулся в Вашингтон.

Глава Белого дома выразил благодарность руководству Турции за поддержку в вопросе освобождения Эндрю Брансона.-0-