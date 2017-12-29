Турция и США возобновили взаимную выдачу виз

29 декабря, Стамбул /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Посольство Турции в Вашингтоне анонсировало возобновление процесса выдачи виз гражданам США в полном объеме в ответ на аналогичное решение американской стороны.
Напряженность в американо-турецких отношениях возникла после задержания сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по подозрению в связях с террористическим течением Фетхуллаха Гюлена.
Вслед за задержанием Метина Топуза 8 октября США приняли решение о приостановке выдачи виз гражданам Турции. Анкара приняла аналогичное решение в отношении граждан США.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3553 BYN
|2.378 BYN
|2.375 BYN
|USD
|1.9727 BYN
|1.985 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.4279 BYN
|3.4 BYN
|3.42 BYN