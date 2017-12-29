Турция и США возобновили взаимную выдачу виз

29 декабря, Стамбул /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Посольство Турции в Вашингтоне анонсировало возобновление процесса выдачи виз гражданам США в полном объеме в ответ на аналогичное решение американской стороны.

Напряженность в американо-турецких отношениях возникла после задержания сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по подозрению в связях с террористическим течением Фетхуллаха Гюлена.

Вслед за задержанием Метина Топуза 8 октября США приняли решение о приостановке выдачи виз гражданам Турции. Анкара приняла аналогичное решение в отношении граждан США.-0-