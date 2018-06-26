Турция начала применять новые ввозные пошлины на товары из США

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция начала применять новые таможенные пошлины для 22 типов товаров, импортируемых из США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ правительства, вступивший в силу с сегодняшнего дня.

Согласно указу, наиболее высокие дополнительные сборы установлены на алкогольную продукцию (70%), автомобили (60%), табак (30%), рис (25%), косметику и средства для макияжа (30%), ряд наименований продукции целлюлозно-бумажной промышленности (30%) и изделий из различных типов пластмасс (5-30%). Также под повышение пошлин попали свежие овощи, фрукты и сухофрукты из США, за ввоз которых в Турцию придется заплатить дополнительные 10%.

Глава Минэкономики Турции Нихат Зейбекчи 21 июня сообщил о решении правительства ввести дополнительные таможенные пошлины для товаров из США. Он пояснил, что из-за ранее введенных американской стороной импортных пошлин дополнительная нагрузка на Турцию составит около $260 млн, и такой шаг Анкары призван компенсировать эти потери.

В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Ряд государств, в том числе страны ЕС, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25-процентные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом 2,8 млрд евро. О намерении ввести ответные меры заявили Индия, Мексика и другие страны.-0-