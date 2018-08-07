Турция намерена создать космическое агентство до конца года

7 августа, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В Турции до конца текущего года будет создано космическое агентство, после чего начнется ускоренный процесс формирования его структуры, рассказал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

По его словам, новое агентство будет координировать все проекты, реализуемые в Турции в сфере космических технологий, и развивать международные связи в данной области, в том числе в рамках ООН. "Космическое агентство Турции сформирует систему координации и контроля над работами в сфере аэронавтики и космоса с учетом национальных интересов страны. Первоначальная цель - регулирование деятельности сектора и налаживание международных связей через единый центр", - сообщил министр.

Мустафа Варанк привлек внимание к росту числа проектов космического назначения. "Для нас важно развитие космической отрасли, формирование научной платформы для космических разработок, увеличение числа кадров. Космическое агентство Турции будет ответственно за определение принципов развития и разработку стратегии продвижения космической сферы страны", - отметил он.

Министр напомнил, что первые научные работы в сфере космических технологий Турции появились в начале 2000-х годов. Первоначально были проведены работы с целью создания спутников по наблюдению за земной поверхностью. Созданы спутники BЭLSAT, RASAT и GЦKTЬRK-2.

"Эти спутники стали первым успешным опытом турецких инженеров в космической сфере. Далее был разработан первый всецело отечественный телекоммуникационный спутник - Tьrksat 6A. Его запуск намечен на конец 2020 года", - отметил Мустафа Варанк.-0-